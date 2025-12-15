Павел Василенко

Мануэль Нойер больше не появится на поле в этом году. Вратарь мюнхенской Баварии сообщил неприятную новость для клуба и болельщиков – он выбыл по крайней мере до конца календарного года из-за травмы подколенного сухожилия.

Ушиб Нойер получил в воскресном матче Бундеслиги против Майнца, который завершился ничьей 2:2. Медицинское обследование подтвердило, что восстановление займет несколько недель, поэтому вратарь не сможет помочь команде в декабрьских матчах.

До конца года Баварии осталось провести лишь один официальный матч – выездную встречу с Хайденхаймом. Место Нойера в воротах займет 22-летний Йонас Урбиг, который в этом сезоне уже четыре раза выходил в стартовом составе и дважды оставил свои ворота «сухими».

После зимнего перерыва мюнхенцы 6 января сыграют товарищеский матч в Зальцбурге, а уже через пять дней вернутся к Бундеслиге матчем против Вольфсбурга.

Нойер – чемпион мира 2014 года и двукратный победитель Лиги чемпионов. В марте ему исполнится 40 лет. Легендарный вратарь выступает за Баварию с 2011 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.