Спортивный директор Баварии Макс Эберль прокомментировал будущее форварда Николаса Джексона, который выступает за мюнхенский клуб на правах аренды из Челси. По словам функционера, руководство пока что не приняло окончательного решения о полном приобретении 24-летнего сенегальца.

«Подписать его на постоянной основе или нет? Пока нет никакой тенденции», — цитирует слова Макса Эберля издание BILD.

Ранее сообщалось, что арендное соглашение предусматривало обязательный выкуп приблизительно за 56 миллионов фунтов при условии, что Джексон выйдет в стартовом составе 40 раз. Однако это требование, скорее всего, не будет выполнено, в том числе из-за участия игрока в Кубке африканских наций. Если клуб примет решение о выкупе, Бавария, вероятно, будет вести переговоры с Челси о снижении суммы трансфера.

В этом сезоне Джексон провёл за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и оформил одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Мануэль Нойер больше не появится на поле в этом году.