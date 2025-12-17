В Баварии не определились с будущим форварда Челси
Макс Эберль прокомментировал возможный полноценный трансфер Николаса Джексона
2 дня назад
Спортивный директор Баварии Макс Эберль прокомментировал будущее форварда Николаса Джексона, который выступает за мюнхенский клуб на правах аренды из Челси. По словам функционера, руководство пока что не приняло окончательного решения о полном приобретении 24-летнего сенегальца.
«Подписать его на постоянной основе или нет? Пока нет никакой тенденции», — цитирует слова Макса Эберля издание BILD.
Ранее сообщалось, что арендное соглашение предусматривало обязательный выкуп приблизительно за 56 миллионов фунтов при условии, что Джексон выйдет в стартовом составе 40 раз. Однако это требование, скорее всего, не будет выполнено, в том числе из-за участия игрока в Кубке африканских наций. Если клуб примет решение о выкупе, Бавария, вероятно, будет вести переговоры с Челси о снижении суммы трансфера.
В этом сезоне Джексон провёл за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и оформил одну результативную передачу.
Ранее стало известно, что Мануэль Нойер больше не появится на поле в этом году.