Сергей Разумовский

В 26-м туре немецкой Бундеслиги Байер потерпел болезненное поражение на выезде от Штутгарта. Команда из Леверкузена быстро повела в счете, но не смогла удержать преимущество и в итоге уступила с результатом 1:3.

«Фармацевты» начали матч почти идеально. Уже на 1-й минуте Алеиш Гарсия вывел гостей вперед, подарив леверкузенцам надежду на важный результат в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. Однако Штутгарт достаточно быстро восстановил равновесие: на 5-й минуте Демирович сравнял счет.

Перед перерывом хозяева смогли выйти вперед. На 45+7-й минуте Миттельштадт реализовал пенальти и сделал счет 2:1 в пользу Штутгарта. Во втором тайме команда хозяев продолжила давить на соперника. На 47-й минуте Демирович во второй раз отправил мяч в ворота Байера, но этот гол был отменен из-за офсайда.

Несмотря на это, «швабы» все же довели дело до уверенной победы. На 58-й минуте Ундав забил третий мяч хозяев и фактически снял вопрос о победителе встречи. Байер после этого уже не смог вернуться в игру.

В параллельном матче Лейпциг на своем поле обыграл Санкт-Паули с результатом 2:1. Хозяева забили дважды на стыке первого и второго таймов. Сначала на 45-й минуте отличился Шлагер, а на 54-й минуте преимущество Лейпцига удвоил Орбан. Санкт-Паули сумел ответить лишь в конце встречи: на 86-й минуте Сисей сократил отставание, но спасти хотя бы ничью гостям не удалось.

Благодаря этой победе Лейпциг набрал 65 очков и гарантировал себе бронзовые медали. Таким образом, перед последним туром в Бундеслиге уже определился весь пьедестал: Бавария стала чемпионом, Боруссия Д финиширует второй, а Лейпциг завершит сезон на третьем месте.

Поражение Байера существенно усложнило положение леверкузенцев в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Штутгарт и Хоффенхайм набрали по 61 очку и оторвались от Байера на три пункта. Теперь команде из Леверкузена в последнем туре необходимо обязательно обыграть Гамбург и одновременно надеяться на синхронные поражения конкурентов: Штутгарта в матче против Айнтрахта и Хоффенхайма в игре с Боруссией М.

Бундеслига, 26-й тур

Штутгарт – Байер 3:1

Голы: Демирович, 5, Миттельштадт, 45+7 (пен.), Ундав, 58 – Алеиш Гарсия, 1

Лейпциг – Санкт-Паули 2:1

Голы: Шлагер, 45, Орбан, 54 – Сисей, 86