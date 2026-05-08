Мы возвращаемся! Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион ЧМ по хоккею
Последний раз сине-жёлтые играли в мировом топе в 2007 году
около 2 часов назад
Фото: ФХУ
Сборная Украины по хоккею получила путёвку в элитный дивизион чемпионата мира. В заключительном матче Дивизиона 1А украинцы победили Японию со счётом 3:1.
Выход в топ-дивизион стал возможным после того, как главный конкурент Украины — сборная Польши — потеряла очки в поединке против Литвы, не сумев выиграть в основное время.
Украина возвращается в мировую хоккейную элиту впервые за 20 лет (в последний раз выступала на этом уровне в 2007 году).
