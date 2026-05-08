Денис Седашов

Сборная Украины по футболу проведет два товарищеских матча в конце весны и в начале лета 2026 года. Соперниками национальной команды станут сборные Польши и Дании. Сообщает УАФ.

31 мая сине-желтые сыграют против Польши. Встреча состоится на Вроцлав Стадиум (Вроцлав). Точное время начала игры будет объявлено дополнительно.

7 июня состоится матч против сборной Дании. Поединок пройдет на Одэнсе Стадиум (Одэнсе) и начнется в 21:45 по киевскому времени.

