Павел Василенко

В матче третьего тура Бундеслиги Байер на своем стадионе принимал Айнтрахт. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 10-й минуте Байер вышел вперёд благодаря точному удару Алехандро Гримальдо. В конце первого тайма форвард хозяев Патрик Шик реализовал пенальти. На 52-й минуте хавбек Айнтрахта Джан Узун отыграл один мяч, но Байер в компенсированное время установил окончательный счёт – 3:1. Дубль оформил Гримальдо.

Отметим, что хозяева доигрывали встречу в меньшинстве: на 58-й минуте красную карточку получил Роберт Андрих, а на 92+2-й минуте – Эсекьель Фернандес.

Это была первая игра для нового главного тренера Байера Каспера Юльманда во главе команды из Леверкузена.

Байер занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав четыре очка, Айнтрахт – третий с шестью баллами.

Бундеслига, 3-й тур

Байер – Айнтрахт – 3:1

Голы: Гримальдо, 10, 90+8, Шик, 45+4 (пен) – Узун, 52.