Главный тренер Байера Каспер Юльманн поделился ожиданием от стартового матча 3 тура Бундеслиги против Айнтрахта. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Конечно, мы хотим выиграть матч, и я с нетерпением жду полный стадион с хорошей атмосферой перед нашими болельщиками. Я чувствую много энергии.

Это очень конкурентоспособная команда с большим количеством талантов и высоким потенциалом. Конкуренция очень высокая. У нас много сильных лидеров и опытных игроков с лидерскими качествами, - рассказал коуч Байера.