Баер назначил нового главного тренера
Команду возглавил Каспер Юльманд
около 2 часов назад
Каспер Юльманд/фото: Байер
Леверкузенский Байер официально объявил о назначении датского специалиста Каспера Юльманда главным тренером первой команды клуба.
Контракт нового наставника с фармацевтами рассчитан до лета 2027 года.
Ранее команду возглавлял Эрик тен Хаг, уволенный в начале сентября. Под руководством нидерландца Байер провел три матча: выиграл в 1/32 финала Кубка Германии у Зонненхоф Гроссашпаха (4:0), уступил Хоффенхайму (1:2) и сыграл вничью с Вердером (3:3) в Бундеслиге.
До прихода в Леверкузен Каспер Юльманд работал со сборной Дании с августа 2020 по июль 2024 года.
