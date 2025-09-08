Леверкузенский Байер официально объявил о назначении датского специалиста Каспера Юльманда главным тренером первой команды клуба.

Контракт нового наставника с фармацевтами рассчитан до лета 2027 года.

Ранее команду возглавлял Эрик тен Хаг, уволенный в начале сентября. Под руководством нидерландца Байер провел три матча: выиграл в 1/32 финала Кубка Германии у Зонненхоф Гроссашпаха (4:0), уступил Хоффенхайму (1:2) и сыграл вничью с Вердером (3:3) в Бундеслиге.

До прихода в Леверкузен Каспер Юльманд работал со сборной Дании с августа 2020 по июль 2024 года.