Сергей Разумовский

В 26-м туре немецкой Бундеслиги Байер на своем поле одержал убедительную победу над Лейпцигом. Команда из Леверкузена провела очень уверенный матч и в итоге разгромила соперника со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал чешский нападающий Патрик Шик, который продемонстрировал отличную результативность и оформил хет-трик. Форвард открыл счет в середине первого тайма — на 25-й минуте, удачно завершив одну из атак своей команды. Под конец первой половины игры хозяева смогли увеличить преимущество: на 45-й минуте отличился Телла, который сделал счет более комфортным для леверкузенцев перед перерывом.

Во втором тайме Байер продолжил контролировать ход событий на поле. Патрик Шик снова проявил себя в решающие моменты и ещё дважды поразил ворота соперника — на 76-й и 89-й минутах, доведя дело до хет-трика. Единственный мяч в составе «быков» забил Баумгартнер, который отличился на 80-й минуте, однако этот гол уже не повлиял на общий итог матча.

Благодаря этой победе Байер набрал 58 очков в турнирной таблице и сократил отставание от Лейпцига до четырех баллов за два тура до завершения чемпионата. Команда из Леверкузена продолжает борьбу за места в зоне Лиги чемпионов и в настоящее время удерживает позицию среди четверки лучших. При этом Байер опережает своих ближайших конкурентов — Штутгарт и Хоффенхайм — только по дополнительным показателям, что делает концовку сезона ещё более напряженной.

В то же время ситуация в верхней части таблицы остается сложной для Лейпцига. Дортмундская Боруссия, имеющая в своем активе 67 очков, уже в этом туре может стать недосягаемой для команды, которую часто называют быками.

Бундеслига, 32-й тур

Байер – Лейпциг 4:1

Голы: Шик, 25, 76, 89, Телла, 45 – Баумгартнер, 80

Байер: Флеккен, Тапсоба, Андрих, Куанса, Гримальдо (Фернандес, 85), Паласиос, Гарсия, Колбрет (Артур, 78), Телла (Поку, 78), Маза (Тильман, 85), Шик (Кофане, 90+3)

РБ Лейпциг: Вандевордт, Финкгрефе (Хенрикс, 85), Битшиабу (Люкеба, 46), Орбан, Баку, Шлагер, Зайвальд (Уедраого, 65), Баумгартнер, Нуса (Груда, 46), Ромуло (Хардер, 65), Диоманде

Предупреждения: Тильман, 86 – Финкгрефе, 14, Шлагер, 72, Баумгартнер, 84