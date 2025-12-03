Павел Василенко

Интер Майами может существенно усилить свою атаку: сообщается, что известный форвард уже контактирует с клубом.

После завершения нынешнего сезона МЛС Жорди Альба и Серхио Бускетс планируют завершить карьеру. Это освободит для клуба значительный бюджет, который можно будет направить на подписание новых звездных игроков.

Последние недели активно обсуждали возможный переход Неймара, который мог бы воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом и вновь создать легендарное трио MSN. Однако эта идея на данный момент провалилась.

СМИ сообщают, что команда Дэвида Бекхэма сейчас ищет центрбека и классического нападающего. Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что по поводу форварда уже ведутся реальные переговоры.

Ожидается, что представители Интера Майами встретятся с Тимо Вернером и его агентами. Если переговоры пройдут без осложнений, трансфер может состояться уже в январе.

Вернер в настоящее время выступает за РБ Лейпциг, но в этом сезоне сыграл лишь один матч. Его контракт завершается в следующем году, так что клуб вряд ли станет чинить препятствия для перехода.