Павел Василенко

После новости о завершении карьеры Жорди Альбы, руководство Интер Майами начало поиски нового левого защитника. Как сообщают испанские СМИ, основным кандидатом является Серхио Регилон – бывший игрок Реала, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.

Хотя контракт Альбы с клубом действителен до 2027 года, 36-летний испанец решил повесить бутсы на гвоздь после завершения нынешнего сезона MLS. В этом году он провел 28 матчей, забил пять голов и отдал девять ассистов, став одним из ключевых партнеров Лионеля Месси.

Регилон, который сейчас является свободным агентом, прошлый сезон провел в Тоттенхэме, но не сумел закрепиться в составе (6 матчей). В течение карьеры он выступал за Реал, Севилью, Атлетико, Манчестер Юнайтед и Брентфорд, а также имеет 6 поединков за сборную Испании.

По информации журналистов, американский клуб планирует оформить трансфер Регилона к началу следующего сезона MLS, чтобы сохранить стабильность в защите после ухода Альбы.