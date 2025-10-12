Павел Василенко

Во Флориде снова настоящий футбольный праздник – Интер Майами разгромил Атланту со счетом 4:0, подарив фанатам вечер сплошного футбольного искусства. На сцене сияли те самые трое волшебников – Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба.

Игру открыл Месси, который на 39-й минуте точно пробил в угол ворот и вывел команду вперед. Уже после перерыва, на 52-й минуте, Альба удвоил преимущество – после элегантного навеса Месси он пробил точно мимо вратаря.

А дальше – настоящий фейерверк: Суарес поразил трибуны сумасшедшим ударом издалека, отметив 600-й гол в карьере. В завершение вечера Месси оформил дубль, завершив блестящую комбинацию с Альбой.

Аргентинец продолжает удивлять – в этом сезоне у него уже 30 матчей, 26 голов и 16 ассистов.

Интер Майами, который уже обеспечил себе место в плей-офф МЛС, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, тогда как Атланта – 14-е.