Сергей Разумовский

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию и выиграла группу G.

Основные события матча команды оставили на второй тайм. В первой половине фаворит забил только один мяч: Леандро Троссард открыл счет на 28-й минуте.

После перерыва красные дьяволы быстро довели преимущество до комфортного. Троссард оформил дубль, а Кевин Де Брёйне сделал счет разгромным. Новая Зеландия смогла ответить голом Джаста на 84-й минуте, однако интригу это не вернуло. В конце встречи Бельгия забила еще дважды: почти сразу отличился Ромелу Лукаку, а уже в компенсированное время окончательный счет установил Алексис Салемакерс.

В параллельном матче между Египтом и Ираном все самое важное, казалось, произошло уже в стартовые 15 минут. Сабер быстро вывел Египет вперед на 5-й минуте. Почти сразу Иран получил шанс сравнять счет, но Мехди Тареми не реализовал пенальти. Однако уже на 14-й минуте Рамин Резаеян все же забил и вернул равновесие.

Но ключевым эпизодом матча стали не голы, а отмененный гол в компенсированное время. Защитник Шоджа Халилзаде поразил ворота Египта, иранцы уже начали праздновать гол, который мог вывести команду напрямую в плей-офф чемпионата мира. Однако после просмотра VAR судьи зафиксировали офсайд на полступни и отменили гол.

В итоге Иран набрал 3 очка и занял третье место в группе G. Разница мячей 0 оставляет команду на грани борьбы за выход в плей-офф среди лучших третьих мест. Бельгия и Египет набрали по 5 очков, но первое место в квартете досталось европейцам благодаря лучшей разнице мячей. Новая Зеландия с одним очком завершила выступление на Мундиале.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, третий тур

Новая Зеландия – Бельгия 1:5

Голы: Джаст, 84 – Троссард, 28, 50, Де Брёйне, 66, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+4

Новая Зеландия: Крокомб, Пейн (Боксолл, 64), Сурман, Биндон, Какаче (Де Вриз, 79), Белл (Макковатт, 64), Стаменич, Сингх (Рэндалл, 46), Томас (Олд, 46), Джаст, Вуд

Бельгия: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер, Тилеманс (Раскен, 85), Ванакен, Доку (Фернандес-Пардо, 56), Де Брёйне (Онана, 72), Троссард (Салемакерс, 72), де Кетеларе (Лукаку, 85)

Предупреждения: Стаменич (46), Джаст (56)

Видео: MEGOGO

Египет – Иран 1:1

Голы: Сабер, 5 – Резаеян, 14

Египет: Шобеир, Хани, Рабиа, Абдельмонем (Ибрагим 14), Абул-Фатух, Ашур (Мармуш, 46), Зико (Абделькарим, 76), Лашин, Сабер (Аттия, 46), Трезеге, Салах (Зизо, 57).

Иран: Бейранванд, Халилзаде, Мохаммади, Канаани, Немати (Хардани, 46), Резаеян, Эзатолахи, Мохеби (Джаханбахш, 90+1), Годдос (Моганлу, 67), Горбани, Тареми.

Предупреждения: Сабер (20), Ибрагим (42), Лашин (90+2) – Канаани (19), Немати (43), Эзатолахи (79), Халилзаде (90+4)

Видео: MEGOGO