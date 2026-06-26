Сергей Разумовский

В третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Франции уверенно победила Норвегию и завершила выступление в группе I с максимальным результатом.

Основные события матча произошли еще в первом тайме. Главный тренер Норвегии Столе Сольбаккен решил приберечь основных футболистов перед плей-офф, и французы ожидаемо воспользовались ротацией соперника. Главным героем первой половины стал Усман Дембеле, который оформил хет-трик и фактически снял вопрос о победителе еще до перерыва.

Килиан Мбаппе в этой встрече отметился двумя результативными передачами и обогнал Лионеля Месси по количеству результативных действий на ЧМ-2026. На счету форварда Франции уже 6 результативных действий на турнире: он забил по два мяча в матчах против Сенегала и Ирака, а также сделал два ассиста в игре с Норвегией. У Месси на данный момент 5 результативных действий, все – голы.

Сразу после перерыва Норвегия получила шанс сократить отставание. Оскар Бобб, выступающий за Манчестер Сити, заработал пенальти, однако Йорген Ларсен не реализовал 11-метровый удар на 48-й минуте.

Далее команды играли не на полных оборотах, и счет изменился только в компенсированное время. Дезире Дуе забил после навеса от своего одноклубника Бредли Барколя и установил окончательный результат.

В параллельном матче Сенегал разгромил Ирак. Таким образом, Франция с 9 очками выиграла группу I, Норвегия с 6 очками заняла второе место, а Сенегал с 3 очками имеет хорошие шансы выйти в плей-офф с третьей позиции, так как улучшил разницу мячей до +2. Ирак завершил групповой этап без набранных очков.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, третий тур

Норвегия – Франция 1:4

Голы: Осгор, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуе, 90+4

Норвегия: Сельвик, Бьёркан (Педерсен 46), Эурснес, Эстигор, Фалкенер (Лангос 66), Берг, Торстведт (Торсбю 46), Осгор, Бобб (Хёуг 83), Шельдеруп (Нуса 83), Ларсен

Франция: Меньян, Эрнандес, Кунде (Гюсто 87), Лакруа, Упамекано (Конате 76), Коне, Чуамени, Олис (Шерки 65), Дуе, Дембеле (Барколя 65), Мбаппе (Матета 87)

Предупреждения: Берг – Чуамени