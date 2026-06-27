Александр Сукманский

В третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Кабо-Верде в третий раз подряд сыграла вничью и обеспечила себе выход в плей-офф.

Матч против Саудовской Аравии завершился без забитых мячей — 0:0. Этот результат позволил команде Кабо-Верде продолжить борьбу на турнире.

Чемпионат мира-2026. Группа H. 3-й тур

Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0

В параллельном матче сборная Испании минимально обыграла Уругвай и гарантировала себе первое место в квартете.

Единственный мяч в встрече на 42-й минуте забил Алекс Баена.

Чемпионат мира-2026. Группа H. 3-й тур

Уругвай — Испания — 0:1

Гол: Баена, 42.

По итогам группового этапа Испания заняла первое место в группе H, Кабо-Верде финишировало вторым и также вышло в плей-офф. Уругвай и Саудовская Аравия завершили выступления на чемпионате мира.