Испания выиграла группу H, Кабо-Верде впервые вышел в плей-офф чемпионата мира
Кабо-Верде в третий раз подряд сыграло вничью и пробилось в следующий раунд, а Испания минимально одолела Уругвай и финишировала на первом месте
около 3 часов назадПодписаться в
В третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Кабо-Верде в третий раз подряд сыграла вничью и обеспечила себе выход в плей-офф.
Матч против Саудовской Аравии завершился без забитых мячей — 0:0. Этот результат позволил команде Кабо-Верде продолжить борьбу на турнире.
Чемпионат мира-2026. Группа H. 3-й тур
Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0
В параллельном матче сборная Испании минимально обыграла Уругвай и гарантировала себе первое место в квартете.
Единственный мяч в встрече на 42-й минуте забил Алекс Баена.
Чемпионат мира-2026. Группа H. 3-й тур
Уругвай — Испания — 0:1
Гол: Баена, 42.
По итогам группового этапа Испания заняла первое место в группе H, Кабо-Верде финишировало вторым и также вышло в плей-офф. Уругвай и Саудовская Аравия завершили выступления на чемпионате мира.