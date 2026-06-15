Александр Сукманский

Сборные Бельгии и Египта откроют свои выступления на чемпионате мира-2026 матчем первого тура группы G. Поединок состоится в Сиэтле и станет первой официальной встречей команд на крупном международном турнире.

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Бельгийцы подходят к старту мундиаля в отличной форме. Команда Руди Гарсии прошла квалификацию без поражений, одержав пять побед и трижды сыграв вничью. В отборочном цикле бельгийцы забили 29 мячей, уступая по результативности среди европейских сборных только Норвегии.

Также Бельгия не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах. Перед началом чемпионата мира команда уверенно провела контрольные встречи, забив семь мячей без ответа в ворота Хорватии и Туниса.

Египет проводит лишь четвертый чемпионат мира в своей истории. Команда впервые с 1934 года преодолела квалификацию без единого поражения, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью.

Несмотря на успешный отбор, сборная Египта до сих пор не имеет ни одной победы на чемпионатах мира. В девяти матчах на мундиалях команда дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений. Последний раз египтяне выходили на поле в товарищеском матче против Бразилии, где уступили со счётом 1:2.

Особое внимание будет приковано к лидерам обеих сборных. В составе Бельгии одним из ключевых игроков остается Жереми Доку, который принял участие в семи голах команды во время квалификации. Главной звездой Египта является Мохамед Салах, который приближается к рекорду национальной сборной по количеству забитых мячей и был непосредственно причастен к 12 голам команды в отборе.

История личных встреч говорит в пользу Египта. Африканская сборная выиграла три из четырех предыдущих матчей между командами, хотя на крупных турнирах соперники ранее не пересекались.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Бельгия - Египет так: коэффициент на победу Бельгии — 1.63, на победу Египта — 5.89. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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