«Меня и так достаточно ненавидят»: Мбаппе ответил, собирается ли он в президенты Франции после ЧМ-2026
Француз уверил, что не планирует становиться политическим лидером
около 3 часов назадПодписаться в
Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о своих намерениях уйти в политику после завершения выступлений на футбольном поле. Ранее 27-летний игрок заявлял, что имеет «более масштабные амбиции» за пределами спорта. Слова приводит L’Équipe.
Форвард опроверг предположения о борьбе за пост главы государства, отметив, что планирует вести более закрытый образ жизни.
Нет, не беспокойтесь, я не собираюсь становиться президентом Франции. Многие мне об этом говорят, но это не входит в мои планы.
Меня и так уже достаточно ненавидят (смеется).
Я рассчитываю оставаться более незаметным.
Обед в сборной Франции. Шерки показал, где сидит Мбаппе, и посмеялся над Канте за «безумие» в тарелке.