Денис Седашев

Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о своих намерениях уйти в политику после завершения выступлений на футбольном поле. Ранее 27-летний игрок заявлял, что имеет «более масштабные амбиции» за пределами спорта. Слова приводит L’Équipe.

Форвард опроверг предположения о борьбе за пост главы государства, отметив, что планирует вести более закрытый образ жизни.

Нет, не беспокойтесь, я не собираюсь становиться президентом Франции. Многие мне об этом говорят, но это не входит в мои планы. Меня и так уже достаточно ненавидят (смеется). Я рассчитываю оставаться более незаметным. Килиан Мбаппе

Обед в сборной Франции. Шерки показал, где сидит Мбаппе, и посмеялся над Канте за «безумие» в тарелке.