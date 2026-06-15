Из-за непогоды в США сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию на ЧМ-2026
Непогода в США помешала тренировочному процессу
около 5 часов назадПодписаться в
Сборная Португалии по футболу была вынуждена отменить вечернюю тренировку и регламентную пресс-конференцию из-за грозы. Об этом сообщает издание RMC Sport.
Тренировочный лагерь португальской команды расположен в Палм-Бич-Гарденс (Флорида, США).
Из-за резкого ухудшения погодных условий медийное мероприятие с участием полузащитника Матеуса Нунеса и дальнейшее занятие команды были отменены.
Напомним, чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля.
Сборная Португалии на групповом этапе турнира сыграет против ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).
«Все только об этом и говорят»: Мбаппе оценил шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ.