Александр Сукманский

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Бельгии встретится с Сенегалом. Поединок состоится в Сиэтле, где бельгийцы попытаются продолжить успешный отрезок, а сенегальцы — навязать борьбу одному из фаворитов. Игра начнется 1 июля в 23:00.

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Бельгия обеспечила себе первое место в группе G после убедительной победы над Новой Зеландией (5:1) в заключительном туре. Перед этим команда была под угрозой вылета, однако именно этот результат позволил ей возглавить квартет. Бельгийцы стали первой европейской сборной с времен Англии на чемпионате мира-1990, которая выиграла группу, не победив в двух стартовых матчах.

Пять мячей в ворота Новой Зеландии стали крупнейшей победой Бельгии в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого команда забила меньше голов в семи предыдущих матчах мундиаля вместе взятых. Также бельгийцы подходят к игре на фоне второй самой длинной беспроигрышной серии в своей истории.

Сенегал пробился в плей-офф как восьмая лучшая команда среди тех, кто занял третьи места. Африканская сборная проиграла два стартовых матча группового этапа, но в заключительном туре разгромила Ирак, который играл в меньшинстве, забив пять мячей.

Матчи с участием Сенегала стали одними из самых результативных на групповой стадии. В то же время команда имела трудности в играх против европейских соперников, пропустив шесть голов в встречах с Норвегией и Францией. К тому же, два предыдущих поражения Сенегала в плей-офф чемпионатов мира были именно от представителей Европы.

Это будет первая личная встреча Бельгии и Сенегала. Бельгийцы не проиграли в пяти из шести матчей чемпионатов мира против африканских команд, в то время как Сенегал уступил в каждом из четырех последних поединков мундиаля против европейских сборных.

Среди статистических показателей стоит отметить, что Бельгия в среднем наносила семь ударов в створ ворот за матч на групповом этапе и пропустила лишь один гол во втором тайме за последние шесть встреч. Сенегал, в свою очередь, в пяти из шести последних матчей играл с тоталом более 3,5 гола, а десять из двенадцати своих последних мячей забил после перерыва.

Одним из главных героев бельгийцев остается Ромелу Лукаку, который после гола и ассиста в предыдущем матче стал рекордсменом сборной по результативным действиям на чемпионатах мира с 1966 года. В составе Сенегала стоит обратить внимание на Папе Гейе, который в заключительном матче группового этапа оформил два гола и результативную передачу.

Бельгия подходит к встрече без кадровых потерь. У Сенегала из-за растяжения колена не сыграет основной вратарь Эдуар Менди.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Бельгия — Сенегал так: коэффициент на победу бельгийцев — 2.13, на победу сенегальцев — 3.69. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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