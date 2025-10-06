Павел Василенко

Начало сезона 2025/26 стало холодным душем для Джоба Беллингема – молодого таланта, который в прошлом году присоединился к дортмундской Боруссии, следуя примеру старшего брата Джуда – звезды мадридского Реала.

Прошлым летом немецкий гранд заплатил за него более 30 миллионов евро, сделав ставку на его яркий потенциал. Полузащитник неплохо проявил себя на Клубном чемпионате мира, но в чемпионате дела пошли не по плану.

По информации журналиста Саши Тавольери, Беллингем-младший всерьез задумался о смене клуба. Несмотря на участие во всех матчах, лишь трижды он выходил в стартовом составе. Это глубоко задело игрока, и, по сообщениям, он имеет серьезную обиду на главного тренера Нико Ковача. По мнению Джоба, он получает шанс только тогда, когда основные игроки выходят из строя из-за травм.

Хотя контракт с Боруссией действителен до середины 2030 года, англичанин уже рассматривает варианты для ухода.

В прошлом сезоне он был лидером Сандерленда, помогая клубу выйти в Английскую Премьер-лигу. Теперь же его амбиции натолкнулись на жесткую реальность – и вероятно, на новый вызов вне Дортмунда.