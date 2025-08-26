Павел Василенко

Немецкий футбольный клуб Боруссия Дортмунд решил ограничить доступ родителей игроков в раздевалку после инцидента с участием Марка Беллингема. Отец Джоба Беллингема устроил шумиху на стадионе после дебютного матча сына против Санкт-Паули, вступив в конфликт со спортивным директором клуба Себастьяном Келем.

По сообщениям AP, Марк Беллингем требовал объяснений, почему тренер Нико Ковач заменил его сына в перерыве. Матч первого тура Бундеслиги завершился ничьей 3:3, а Боруссия пропустила дважды в последние минуты.

Генеральный директор Дортмунда Ларс Рикен не стал подробно комментировать инцидент для Sky TV, но заверил, что выводы сделаны: «Меня там не было во время этого разговора. Мы убедимся, что больше не будет публичных истерик. Джуда Беллингема мы приобрели благодаря доверительным отношениям с его семьей. После первого матча семья приехала из Англии, хотела встретиться с ним у автобуса и пообщаться с Себастьяном. Это было трогательно и не проблема, учитывая наши отношения. Все уже объяснили».

Сами правила доступа подтвердил Кель:

«Активная зона остается зарезервированной для игроков, тренеров и официальных лиц, а не для семей или агентов. Мы четко донесли это всем сторонам – подобное больше не повторится».

В матче второго тура Бундеслиги дортмундская Боруссия дома сыграет против Униона Берлин (31 августа).