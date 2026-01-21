Павел Василенко

Джуд Беллингем ярко и с юмором ответил своим критикам, удивив публику необычным празднованием гола в матче против Монако. Английский полузащитник Реала воспользовался моментом, чтобы публично отреагировать на слухи и обвинения, которые в последнее время активно обсуждались в испанских СМИ.

Неделей ранее атмосфера на «Бернабеу» была далека от идиллии. Несмотря на победу над Леванте со счетом 2:0, болельщики освистывали команду Альваро Арбелоа, а больше всего досталось Винисиусу и Беллингему. Испанская пресса быстро нашла возможное объяснение: мол, бывший игрок Бирмингема теряет расположение фанатов из-за чрезмерной любви к ночной жизни Мадрида.

Впрочем, в матче Лиги чемпионов всё изменилось. Реал провёл блестящий поединок и разгромил Монако со счётом 6:1, заставив трибуны аплодировать стоя. Точку в матче поставил именно Беллингем. После забитого мяча он продемонстрировал жест, что имитировал глоток из стакана, — прозрачный намёк на слухи об алкоголе.

После игры футболист объяснил свой поступок спокойно и с улыбкой:

«Мое празднование гола? Можно из-за этого плакать, а можно смеяться. Я просто пошутил в ответ. Я знаю, какая правда», – заявил Беллингем.

Этот жест стал не только ответом критикам, но и очередным доказательством характера звезды Реала. Беллингем в этом сезоне забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.