Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем обратился к руководству клуба с предложением подписать полузащитника Кристал Пэлас Адама Уортона. Английский футболист объяснил свой запрос необходимостью омоложения стартового состава и уменьшения собственной нагрузки в обороне.

По информации E-Notícies, Кристал Пэлас не готов отпускать одного из ключевых игроков за сумму меньше чем 80 млн евро. Текущий контракт 21-летнего Уортона с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 60 млн евро.

В текущем сезоне-2025/2026 Адам Уортон провел 24 матча, отметившись тремя результативными передачами. Беллингем считает, что трансфер молодого полузащитника позволит Реалу сохранить баланс между атакой и обороной, одновременно добавляя свежести составу.

Напомним, свой первый матч в 2026 году Реал Мадрид провел против Реал Бетиса и выиграл со счетом 5:1.