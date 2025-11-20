Павел Василенко

Суд в Дании признал игрока сборной Норвегии Андреаса Шельдерупа виновным в распространении материалов сексуального характера двум парням в возрасте до 18 лет. Игрока Бенфики, за которую выступают украинцы – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков – приговорили к двум неделям лишения свободы условно с одним годом испытательного срока.

21-летний Шельдеруп, который в прошлом году играл за Нордшелланд, рассказал в суде Копенгагена, что получил 27-секундное видео через приложение Snapchat и переслал его в групповой чат с четырьмя своими друзьями. Футболист признал себя виновным и сказал, что сначала не осознавал, что людям на видео было меньше 18 лет.

«Когда я переслал это своим друзьям, я быстро понял, что это незаконно, и быстро удалил видео», – сказал Шельдеруп.

В заявлении на своем аккаунте в Instagram в субботу Шельдеруп уже извинился и сказал, что хочет «быть честным со всеми по поводу глупой ошибки, которую он совершил».

Двухнедельный условный срок, о котором идет речь, означает, что он попадет в тюрьму лишь в случае, если его признают виновным в совершении другого преступления в течение следующих 12 месяцев.

Норвегия квалифицировалась на чемпионат мира-2026, победив Италию со счетом 4:1 в своем последнем матче квалификации.