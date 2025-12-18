Бенфика в рамках 1/8 финала Кубка Польши встречалась с Фаренсе. Матч завершился со счетом 2:0.

Подопечные Жозе Моуринью забили по голу в каждом из таймов. Уже на 11-й минуте Риос откликнулся на передачу Судакова, который подачей в штрафную соперника нашел партнера по команде, что ударом в одно касание не оставил шансов вратарю Фаренсе спасти ситуацию.

Еще до перерыва лиссабонский гранд должен был увеличивать преимущество в счете, если бы Отаменди реализовал 11-метровый.

На 36-й минуте был вынужден покинуть поле Судаков. Полузащитник сборной Украины получил повреждение, которое не позволило продолжить матч.

Тренер Бенфики в перерыве решил заменить вратаря. Вторую половину встречи сыграл другой украинец Анатолий Трубин. Гол Ивановича на 56-й минуте гарантировал участие в четвертьфинале Кубка Португалии.

Кубок Португалии. 1/8 финала

Фаренсе - Бенфика 0:2

Голы: Риос, 11, Иванович, 56

На 28-й минуте Отаменди (Бенфика) не реализовал пенальти