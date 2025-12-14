Сергей Разумовский

Бенфика уверенно разгромила Морейренсе со счётом 4:0 в матче 14-го тура португальской Примейры. В стартовом составе лиссабонского клуба с первых минут вышел украинский вратарь Анатолий Трубин, который в очередной раз получил доверие тренерского штаба. Хотя подопечные Жозе Моуринью имели ощутимое преимущество и почти не позволяли сопернику создавать голевые моменты, Трубину всё же пришлось выручать партнёров в начале игры – он совершил один, но очень важный сейв, не позволив Морейренсе изменить счёт в свою пользу.

За матч украинец выполнил 67% точных передач, в целом сделал 26 касаний мяча и даже заработал на себе фол со стороны игрока соперника. Кроме того, голкипер выиграл одно единоборство в поле, продемонстрировав уверенные действия не только на линии ворот, но и за их пределами. Статистические платформы оценили его выступление посредственно: SofaScore поставил Трубину 6,7 балла, тогда как WhoScored – 7,0.

Ещё один украинец, полузащитник Георгий Судаков, также появился в стартовом составе и провёл на поле 77 минут. Он активно участвовал в комбинационной игре Бенфики, продемонстрировав 84% точных передач и нанеся два удара по воротам, один из которых был заблокирован защитниками Морейренсе. В то же время, Судаков, несмотря на в целом неплохое выступление, упустил один ключевой момент, который мог завершиться голом.

За матч украинец сделал 41 касание мяча, при этом дважды ошибся в обработке или передаче, но компенсировал это активностью в дриблинге – выполнил 2 успешные попытки из 4. Соперники дважды нарушали правила против него. В единоборствах Георгий выиграл 4 дуэли из 10 на земле и уступил в одном единоборстве в воздухе. Также полузащитник успел заблокировать один удар соперника. По итогам игры SofaScore оценил его выступление в 6,5 балла, тогда как WhoScored выставил оценку 7,0, что свидетельствует о в целом качественной, но не безупречной игре украинского полузащитника.