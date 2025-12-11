Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью рассказал, как его команда сумела преодолеть плотную опеку игроков Наполи в центре поля в матче Лиги чемпионов, сохранив контроль над игрой и создав моменты для атаки.

«Проблема заключалась в том, что полузащитники Наполи занимали позиции Судакова, Баррейру и Аурснеса. Но когда это происходило, они оставляли свободное пространство позади себя. Иванович своими длинными передачами искал эти свободные места. Все шло хорошо, игроки проделали невероятную работу. Несправедливо говорить, что тот или иной игрок был лучшим на поле», - цитирует тренера Бенфики A Bola.

