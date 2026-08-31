Сергей Разумовский

В четвертом туре португальской Примейры Бенфика на своем поле одержала победу над Эшторилом со счетом 2:1.

Украинский полузащитник Георгий Судаков вышел в стартовом составе лиссабонской команды и провел на поле 80 минут. За это время он выполнил 34 точные передачи из 41 – 83% точности. Шесть из десяти его передач в штрафную были точными.

Также Судаков отдал четыре ключевые передачи, нанес три удара, но ни один из них не попал в створ ворот. Украинец выполнил 58 касаний мяча, пять из них – в штрафной площадке соперника.

Кроме того, полузащитник один раз оказался в офсайде, дважды пошел в дриблинг и один раз успешно обыграл оппонента. В единоборствах Судаков одержал две победы из четырёх. FlashScore оценил его выступление в 7,6 балла. Это самая высокая оценка среди всех полузащитников Бенфики и Эшторила.

Хозяева открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Павлидиса. После перерыва форвард оформил дубль и удвоил преимущество Бенфики. Эшторил ответил мячом Лангле, однако избежать поражения команде не удалось.

Украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил матч по решению главного тренера Бенфики Марку Силвы.

Бенфика набрала семь очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. При этом лиссабонская команда имеет матч в запасе. Лидирует Порту, набравший 12 очков, а Спортинг идет вторым с десятью баллами.

Чемпионат Португалии, второй тур

Бенфика – Эшторил 2:1

Голы: Павлидис, 40, Павлидис, 51 – Лангле, 51