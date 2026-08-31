Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал сенсационное поражение команды в матче четвертого тура УПЛ против Буковины (0:3), но не стал ничего говорить о своей потенциальной отставке. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Соперник ничем не удивил - мы допустили досадные ошибки. В первом тайме создавали моменты, имели преимущество. «Буковина» в течение этого отрезка больше ничего не создала, но мы не смогли забить мяч и сравнять счет. Команда доминировала, но снова досадная ошибка… Не удалось реализовать собственные моменты. Быстрые переходы соперника, на которых акцентировали внимание, сделали свое дело.

Замена Суркиса? Вячеслав попросил замену - психологически он чувствовал, что это необходимо в такой момент. Поэтому мы пошли навстречу.