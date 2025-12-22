Сергей Разумовский

Бенфика обнародовала стартовый состав на домашний матч 15-го тура португальской Примейры против Фамаликао. В заявке на матч с первых минут нашлось место сразу для двух украинцев, которые в последнее время регулярно получают доверие тренерского штаба Жозе Моуринью.

В воротах хозяев снова появится Анатолий Трубин, а в центре поля с первых минут сыграет Георгий Судаков. Таким образом, украинский голкипер и атакующий полузащитник начнут встречу в старте и смогут напрямую влиять на ход игры: Трубин будет отвечать за надежность обороны, а Судаков – за контроль темпа, переход из защиты в атаку и создание моментов.

Статистика Судакова в этом сезоне выглядит довольно убедительно. В 20 матчах в различных турнирах он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Это подчеркивает его роль не только как организатора игры, но и как футболиста, способного добавлять команде конкретики в завершающей фазе атак.

Трубин, в свою очередь, провел 24 матча, в которых пропустил 15 мячей, а также 13 раз оставлял свои ворота сухими. Такой показатель свидетельствует о стабильности украинского кипера и его значительном вкладе в результаты Бенфики в текущей кампании.

Начало матча – в 22:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Бенфика сделала официальное предложение Трабзонспору по украинцу.