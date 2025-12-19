Арсений Батагов, как и прежде, находится в центре внимания европейского рынка. После поединка Трабзонспора с Бешикташем стало известно о конкретном интересе к украинцу со стороны Бенфики, которая, по информации турецких СМИ, предложила за защитника 20 миллионов евро.

Как сообщает Taka Gazetesi, главный тренер португальского клуба Жозе Моуринью высоко оценивает потенциал Батагова и хотел бы видеть его в своей команде. Однако руководство Трабзонспора отказалось от предложения, поскольку рассчитывает выручить за игрока как минимум 30 миллионов евро.

В турецком клубе дают понять, что готовы вести переговоры только на крайне выгодных финансовых условиях. Батагов считается одним из ключевых исполнителей в борьбе за высокие места в чемпионате, а сам футболист демонстрирует лояльность Трабзонспору и сосредоточен на выступлениях за нынешнюю команду.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор отклонил предложение от топ-клубов Европы по Батагову.