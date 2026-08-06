Сергей Разумовский

В первых матчах третьего раунда квалификации Лиги Европы и Лиги конференций состоялось несколько поединков с участием украинских футболистов.

Наиболее результативной стала встреча в Лиссабоне, где Бенфика разгромила Хартс со счетом 6:1. Украинский полузащитник Георгий Судаков вышел в стартовом составе португальской команды и провел на поле 59 минут. Футболист записал на свой актив результативную передачу на Араужу, который отметился вторым голом Бенфики.

Кроме ассиста, Судаков дважды бил по воротам, но оба его удара были заблокированы. Украинец 59 раз коснулся мяча, в частности четыре раза – в штрафной площади соперника. Точность его передач составила 80 процентов – 32 точные паса из 40 выполненных. Четыре передачи стали ключевыми.

Судаков также продемонстрировал стопроцентную эффективность в дриблинге, дважды успешно обыграв соперников. Кроме того, он дважды продвигал мяч вперед во время владения, совершил один выброс и выиграл два из семи единоборств. Портал FlashScore оценил действия украинца в 7.2 балла.

Другой украинский «орел» Анатолий Трубин участия в матче не принял. Недавний 25-летний юбиляр уступил место в старте воспитаннику клуба Самуэлю Соарешу.

В другом матче квалификации Лиги Европы финский КуПС на своем поле сыграл вничью с румынской Университатей Крайовой – 1:1. Украинский вратарь Павел Исенко не попал в заявку на поединок из-за травмы. Защитник Александр Романчук начал встречу на скамейке запасных и на поле не выходил.

ПАОК, который в предыдущем раунде выбил из турнира киевское Динамо, на этот раз уступил Андерлехту. Бельгийская команда одержала минимальную выездную победу со счетом 1:0. Украинский нападающий Данило Сикан провел за Андерлехт весь матч. Во втором тайме форвард получил желтую карточку.

В Лиге конференций чешский Яблонец на своем поле победил латвийский РФШ – 2:0. Хозяева открыли счет в первом тайме, а после перерыва удвоили преимущество. Украинский защитник Эдуард Соболь попал в заявку Яблонца, однако остался среди запасных и участия в матче не принял.

Квалификация Лиги Европы. Третий раунд, первые матчи

Бенфика – Хартс 6:1

Голы: Рафа Силва, 3, Араужу, 23, Павлидис, 42 (пен.), Престианни, 59, Дуран, 87, Шельдеруп, 90+4 (пен.) – Рено, 72

КуПС – Университатя Крайова 1:1

Голы: Морено Сиоркиари, 72 – Баярам, 38

ПАОК – Андерлехт 0:1

Гол: Цветкович, 1

Квалификация Лиги конференций. Третий раунд, первые матчи

Яблонец – РФШ 2:0

Голы: Чантуришвили, 18, Полидар, 53