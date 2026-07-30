«Динамо» во второй раз проиграло ПАОК и вылетело из Лиги Европы.
Бело-синие опустились в Лигу конференций
около 1 часа назадПодписаться в
Фото - ФК ПАОК
В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы греческий ПАОК на своем поле принимал киевское Динамо. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Героем матча стал полузащитник ПАОК Яннис Константелиас, который оформил дубль.
По итогам двух поединков в следующий раунд отбора Лиги Европы прошла греческая команда, а Динамо перешло в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет либо с Карабахом, либо с ЦСКА София.
Лига Европы, 2-й раунд отбора
Ответный матч
ПАОК – Динамо – 2:0
Голы: Константелиас, 45+1, 48.
Первый матч – 3:2
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