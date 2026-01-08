Павел Василенко

Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка португальской лиги (1:3) и вылетела из турнира. Брага забила дважды в первом тайме усилиями Пау Дельгадо и Родриго Салазара.

В середине второй половины встречи Бенфика сократила отставание после точного удара с пенальти от Вангелиса Павлидиса, но в конце матча Брага снова увеличила преимущество – забил Густав Лагербильке.

Лиссабонская команда доигрывала матч в меньшинстве после удаления Николаса Отаменди на 89-й минуте.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел полный матч за Бенфику, а другой украинец лиссабонцев – полузащитник Георгий Судаков – вышел в старте и был заменен на 64-й минуте.

Кубок португальской лиги, полуфинал

Бенфика – Брага – 1:3

Голы: Павлидис, 64 (пенальти) – Дельгадо, 19, Салазар, 33, Лагербильке, 81.