Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался о увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера МЮ. Его слова приводит O Jogo.

«Особенный» сравнил ситуацию своего соотечественника с собственным уходом из МЮ.

То, что произошло с Рубеном, может проанализировать только он. Я думаю, что он сделает это вместе со своим персоналом. Сделает ли он это публично или с вами, я не знаю. Я не понимаю, почему это должно произойти, но каждый менеджер отвечает за себя. Что касается меня, то нет, я так не думаю.

Когда я покидаю клуб, я закрываю двери и не комментирую то, что произошло. Одни двери закрываются, другие открываются. История остаётся, цифры остаются, три трофея дома, и это всё, - объяснил Моуринью.