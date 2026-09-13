Сергей Разумовский

В шестом туре португальской Примейры Бенфика на своем поле победила Жил Висенте – 3:1. Лиссабонская команда пропустила первой, но после перерыва смогла переломить ход встречи и вырвать убедительную победу.

Гости вышли вперед уже на седьмой минуте. Эрнандес воспользовался случаем у ворот Бенфики и открыл счет в матче. Хозяева не смогли быстро ответить, а к завершению первого тайма преимущество Жил Висенте оставалось минимальным.

Бенфика восстановила равновесие на 29-й минуте благодаря дублю Павлидиса. Нападающий отметился повторно уже в конце матча, реализовав пенальти на 87-й минуте. В добавленное время Престианни забил третий мяч хозяев и окончательно закрепил их победу.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел весь матч на скамейке запасных. Не вышел на поле и его соотечественник Георгий Судаков, который действует в центре полузащиты. До этого украинский хавбек получал больше игрового времени от главного тренера Марку Силвы, чем Трубин.

После победы Бенфика набрала 16 очков и сократила отставание от лидера чемпионата Порту до двух баллов. Спортинг имеет 13 очков и матч в запасе.

Чемпионат Португалии, шестой тур

Бенфика – Жил Висенте 3:1

Голы: Павлидис, 29, 87 (пен.), Престианни, 90+3 – Эрнандес, 7