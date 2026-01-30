Павел Василенко

В саудовском Аль-Иттихаде назревает громкий конфликт с участием Карима Бензема. Бывший форвард мадридского Реала, сборной Франции и обладатель «Золотого мяча» серьезно разочарован действиями руководства клуба и, по сообщениям СМИ, не намерен выходить на поле в ближайшем матче.

Как информирует Foot Mercato, причиной демарша стали неудачные переговоры о продлении контракта, а также общее недовольство позицией боссов Аль-Иттихада. Бензема считает, что клуб не выполнил ранее озвученные обещания, что и привело к резкому обострению отношений. В частности, француз не планирует принимать участие в поединке против Аль-Фатеха.

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что нападающий крайне недоволен предложенными условиями и чувствует себя обманутым. Ситуация настолько серьезная, что в европейских медиа уже активно обсуждают возможное возвращение Бензема в футбол Старого света.

Дополнительной интриги добавил Хефрен Тюрам, который открыто намекнул на потенциальный трансфер француза в Ювентус. По его словам, туринский клуб был бы рад такому усилению. Контракт Карима Бензема с Аль-Иттихадом истекает в июне этого года, и если компромисс не будет найден, скандальный разрыв выглядит все более реальным.