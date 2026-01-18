Сергей Разумовский

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе поднялся на второе место в историческом списке самых результативных французских футболистов. Очередной мяч, забитый в матче 20-го тура Ла Лиги против Леванте, который завершился победой Реала 2:0, стал для 27-летнего нападающего знаковым и принес ему новую позицию в рейтинге.

Этот гол стал 412-м для Мбаппе на профессиональном уровне. Благодаря этому он обошёл легендарного Тьерри Анри, который завершил карьеру с показателем 411 забитых мячей. Таким образом, Мбаппе теперь уступает лишь одному соотечественнику в общем списке бомбардиров.

Первую строчку рейтинга удерживает Карим Бензема. Нынешний нападающий Аль-Иттихада имеет 513 голов на клубном и международном уровне, так что именно его рекорд остаётся главным ориентиром для Мбаппе в борьбе за статус самого результативного французского футболиста в истории.

