Форвард Ромы Артем Довбик продолжает восстанавливаться после повреждения. Травма колена и проблемы с сухожилиями уже заставили украинского нападающего пропустить три товарищеских матча на предсезонных сборах команды.

По информации Il Romanista, игрок должен пройти углубленное медицинское обследование. Последние тренировки Довбик проводит индивидуально. Есть шанс, что он сможет вернуться на поле в контрольной встрече с Канном, назначенной на четверг.

В прошлом сезоне за римлян Довбик провел 45 матчей и отметился 17 голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома установила цену на Довбика.