Журналист Андрей Шахов в интервью Xsport поделился ожиданиями от заключительного поединка квалификации ЧМ-2026 против Исландии.

Подопечные Сергея Реброва после проигрыша Франции (0:4) в прошлый четверг оказались под пристальным вниманием болельщиков и критиков. Наш сегодняшний собеседник разбирает, как кадровые потери и тактические решения тренерского штаба могут повлиять на развитие событий в Варшаве.



Фото - УАФ

– Андрей, all-in от Реброва на сегодняшнюю игру может выйти боком Украине?

Дело не в Реброве в этом контексте. И без помощи тренеров все прекрасно понимают значимость матча и ответственность. Здесь никакая дополнительная мотивация не нужна.

Но ва-банк с первых минут никто не пойдет. Мне кажется, что сначала будет очень аккуратная, осторожная игра. Украина будет играть в контроль, пытаясь раскачать оборону соперника. А ва-банк — как со стороны Исландии, так и со стороны Украины, в зависимости от того, кому придется отыгрываться — возможен только в эндшпиле матча.

– Несколько игроков основы в Париже получили отдых. Несколько дополнительных дней могут сделать разницу?

Никто не знает ответа на этот вопрос. «Милан» и «Реал» в свое время готовились к финалам Лиги чемпионов, выставляя на матчи чемпионата резервистов — и те финалы выиграли. А с другой стороны, можно вспомнить ЧМ-86 и то, как Лобановский, зная, что сборная уже вышла в 1/8 финала, на матч последнего тура против Канады выставил второй состав — и, к сожалению, это не помогло пройти Бельгию.

Раз тренеры считают, что так лучше, давайте им доверять. Будущее покажет, кто был прав, а кто нет.

– К списку травмированных Довбика и Зинченко добавился Судаков. Насколько ощутима утрата этих трех исполнителей?

У нас не слишком длинный список качественных исполнителей, а потому любая травма, любая потеря — болезненна. Но, с другой стороны, посмотрите: Зинченко сыграл только в двух матчах отбора, Судаков — в трех. То есть без них сборная уже привыкла играть. Довбик сыграл в четырех из пяти матчей в роли центрфорварда, но не имеет ни голов, ни ассистов. А нам обязательно нужно забивать Исландии. В этом плане три гола Малиновского, который должен сыграть, вселяют больше оптимизма.



Георгий Судаков / Фото - УАФ



– Реброва сейчас сильно критикуют за минимум остроты на чужой половине. Одного удара против Франции явно было недостаточно, чтобы не проиграть…

Исландия — не Франция. Так что я бы не проводил параллели. Здесь ударов будет больше. Но дело не в количестве ударов. С Азербайджаном в Баку, кажется, было 16 ударов — и один гол. В Рейкьявике — 9, а забили 5.

Мне в этом контексте интереснее другое: сделают ли тренеры исландцев ставку на того вратаря, который столько пропустил, в том числе и по собственной вине, в домашнем матче? И если да, справится ли этот вратарь с давлением? Мне кажется, это может стать ключевым фактором. Малиновский хуже бить с дальней дистанции точно не стал.

– За 2,5 года работы Реброву так и не удалось поставить игру по разным причинам. С такой игрой вообще стоит говорить о перспективе выхода на ЧМ?

В этом матче результатставится превыше всего. Если сборная будет играть шикарно, но матч завершится вничью, никто не вспомнит, что Украина показала качественный футбол. И наоборот, если команда достигнет результата при плохой игре, забив после удара с центра поля между ногами вратаря — все будут счастливы второму месту в группе, хотя и продолжат критиковать сборную и Реброва.

Во-вторых, давайте не забывать, что победа над Исландией вовсе не означает выход на ЧМ. Для этого еще нужно выиграть два мартовских матча, поэтому предлагаю вообще не обсуждать тему финальной части Чемпионата мира в отношении нашей сборной.

– Вызывая Михавка вместо травмированного Батагова, можно проследить логику. Не выглядело бы логичным вместо 33-летнего Караваева постепенно интегрировать Крупского?

Во-первых, думаю, что ни Караваев, ни Крупский в старте не выйдут, так что в отношении Исландии этот вопрос неактуален.

А если отвечать конкретно: я считаю, что в решающих матчах отбора, какими безусловно являются эти поединки, вопрос интеграции не стоит и не должен стоять. Вызываться должны только сильнейшие, независимо от их возраста. А для интеграции есть Лига наций.

– Октябрьская игра в Рейкьявике была довольно веселой. Притупит ли давление результата таланты обеих команд?

Уверен, что да. Давление результата почти всегда превосходит зрелищность. А финалы типа Милан – Ливерпуль в Стамбуле, Аргентина – ФРГ в 1986-ом или последний финал ЧМ (Франция – Аргентина, – прим. Xsport) – это скорее исключения, которые объясняются очень высоким классом атакующих футболистов в этих командах.

Поэтому яркого футбола не ожидаю, а уже восьми голов – тем более.

– Как нужно сыграть, чтобы достичь положительного результата с Исландией?

Я сторонник агрессивного футбола. Агрессивность, скорость (не секрет, что исландские защитники не отличаются высокой скоростью), разнообразие атакующих действий, включая, конечно, дальние удары, которые принесли нам победу в первом матче, а также надежная игра в обороне и максимальная собранность и внимательность во время стандартов — все это вместе, надеюсь, поможет Украине победить.

Тонкости – это прерогатива тренерского штаба Сергея Реброва, а выполнение – дело футболистов. Мне кажется, что Исландию – команда, которую можно и нужно обыгрывать, тем более этот вариант островитян выглядит все же слабее, чем их предшественники, которые играли на Евро и ЧМ.

Уверен, что наши точно выиграли бы у исландцев, если бы команды играли действительно на нашем поле, в Киеве. Но так, по известным и очень трагическим причинам, Украина лишилась едва ли не самого главного своего преимущества.

Матч Украина – Исландия состоится в Варшаве в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины занимает третье место в группе D с семью очками: лидирует Франция (13), вторая – Исландия (7), четвертый – Азербайджан (1).