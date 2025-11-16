Экс-наставник Оболони, резидент УПЛ ТВ Валерий Иващенко в интервью Xsport проанализировал игру сборной Украины в матче 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции (0:4).

Сможет ли Украина перезагрузиться перед решающим матчем против Исландии? Наш собеседник внимательно разобрал игру, выделил ключевые эпизоды и объяснил, чего действительно не хватило команде Сергея Реброва в Париже.

– Валерий Владимирович, было ли целесообразно использовать игру с Францией для экспериментов с составом?

– Тренерский штаб понимал, что времени на восстановление перед важной игрой с Исландией будет немного. По мне, стратегия поставить ставку именно на матч с Исландией себя оправдает при положительном результате. По составу на игру с Францией было очевидно, что все лучшие доступные игроки будут готовиться непосредственно к заключительному поединку.

Вышли по схеме 3-5-2, сзади все работали компактно, но было много потерь в переходных фазах, которые мешали нам дойти до ворот Меньяна. Не смогли проявить себя с лучшей стороны Караваев и Михайличенко, которые в своих клубах достаточно неплохо действуют в атаке. Французы "перехватывали" передачи, возникали свободные зоны – они рассчитывали поймать нас на ошибке. Так и случилось.

– Стоило ли назначать пенальти в ворота Франции?

– Если по-хорошему, то арбитр должен был бы назначить свободный удар. Упамекано играет в мяч и задевает по инерции Назарину. Если бы такая ситуация произошла в центре поля – это был бы штрафной удар. Несмотря на то, что он сыграл в мяч, Упамекано действовал рискованно, нанося травму сопернику. Это опасная игра, и тут Винчич принял неправильное решение, рассматривая эпизод только с точки зрения пенальти. Даже если ты первым на мяче, тут должен был бы быть назначен свободный удар в штрафной Франции.

– Михавко, очевидно, не так представлял себе дебют в национальной команде. Можно было действовать иначе?

– По сути, до момента с пенальти в наши ворота Франция не могла нас раскрыть. Я считаю, что Тарасу не нужно было выставлять ногу, а лучше следовать за Олисой, создавая ему препятствия. Наши начали раскрываться, выбегать, теряя мячи в переходах, чем и воспользовался соперник. Могли пропустить больше, если бы не выручил Трубин в нескольких эпизодах.



Тарас Михавко / Фото - УАФ



– Можно утверждать, что фланги французов не могли правильно обеспечивать своих форвардов?

– Я говорил с братом после игры, и мы в один голос сказали, что Франции не хватало нападающего такого типа, как Жиру. Классический наконечник, а Мбаппе и Экитике действовали преимущественно из глубины.

– При другом стечении обстоятельств можно было рассчитывать на очки в Париже?

– Ты всегда исходишь из тех игроков, которые у тебя есть. Без исполнителей любой план на игру будет пустым. Ты заводишь крайнего защитника в центр, а после потери мяча должен мчаться, чтобы исправить ситуацию – образно говоря. Сегодня футболисты должны играть головой, уметь перестраиваться, быть технически и тактически подкованными. Думать, анализировать,заполнить пространство.

– 1 удар за 90 минут – плохой звоночек перед Исландией?

– Нам в целом было проблематично перейти центр поля. Один Ярмолюк не слезал с пятой точки, брал игру на себя, вступал в единоборства. Егор очень сильно выделялся на фоне ребят, которые играют в УПЛ. Разница очевидна. Немного выше интенсивность – и им сложно перестраиваться на другой уровень. Не было Мудрика, который может тащить, Цыганкова, который в свой лучший день делает разницу 1 в 1, Ваната, которому нужно обеспечивать передачи. В футболе мелочей не бывает. Если хорошо сыграем с Исландией, все забудут об неудаче с Францией.

– Может ли вторая встреча с Исландией подарить еще один голепад?

– Турнирная ситуация заставляет Украину бежать вперед. Завершающий матч надо провести на максимуме, действуя агрессивно в каждом эпизоде. Я хотел бы поддержать Реброва, которого справедливо критикуют, но «выбивать грунт» под Сергеем Станиславовичем нет смысла. Он сам понимает, что сегодня может завершиться его каденция, и если он хочет доработать свой контракт, необходимо отсечь Исландию в группе.

Матч Украина – Исландия состоится в Варшаве в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины занимает третье место в группе D с семью очками: лидирует Франция (13), вторая – Исландия (7), четвертый – Азербайджан (1).