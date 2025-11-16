Павел Василенко

Сегодня состоится матч отбора на чемпионат мира-2026 Украина – Исландия. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с стартовым составом команды.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Малиновский, Ярмолюк – Цыганков, Ванат, Зубков.

Матч Украина – Исландия пройдет в Варшаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Украина в настоящее время идет на третьем месте турнирной таблицы группы D, имея семь очков. У Исландии столько же, она идет второй благодаря разнице мячей.

Чтобы попасть в плей-офф отбора ЧМ-2026 команде Сергея Реброва нужна только победа. Исландцев устроит ничья.