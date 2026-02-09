Павел Василенко

Мадридский Реал добился непростой, но важной победы над Валенсией на «Месталье» – 2:0. Хотя матч долгое время складывался тяжело для гостей, в итоге класс и хладнокровие дали результат.

Подопечные Альваро Арбелоа не впечатлили в начале встречи. В первой четверти матча Реалу не хватало скорости и остроты, а оборона «летучих мышей» выглядела уверенно. Лишь ближе к середине тайма появились первые моменты: опасный удар Арды Гюлера после рикошета прошел рядом со штангой, а Хименес упустил выгодную возможность, пробив прямо в вратаря.

Первый тайм прошел без голов и почти без ударов в створ – хозяева вовсе не беспокоили голкипера Реала Тибо Куртуа, но и мадридцы не смогли сломать оборону соперника.

После перерыва игра оживилась. На 65-й минуте Альваро Каррерас стал героем эпизода: защитник смело подключился к атаке, ворвался в штрафную площадку и точным ударом открыл счет. Валенсия была близка к ответу – удар Бельтрана попал в стойку, заставив гостей нервничать.

Окончательную точку поставил Килиан Мбаппе. В компенсированное время Браим Диас прострелил с левого фланга, а француз спокойно завершил контратаку, оформив 2:0.

Эта победа позволила Реалу сократить отставание от Барселоны до одного очка и продолжить напряженную борьбу за чемпионство.

Ла Лига, 23-й тур

Валенсия – Реал – 0:2

Голы: Каррерас, 65, Мбаппе, 90+1.