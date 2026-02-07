Вингер мадридского Реала Родриго Гоес не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний бразилец почувствовал мышечный дискомфорт в конце января после полуфинала Суперкубка Испании и с тех пор пропустил все тренировочные занятия в феврале.

Медицинское обследование показало повреждение подколенного сухожилия, восстановление после которого продлится примерно две недели. В связи с этим Родриго пропустит ближайшие матчи Ла Лиги с Валенсией и Реал Сосьедад.

Ранее сообщалось, что Родриго не примет участия в двух матчах Лиги чемпионов против Бенфики в феврале из-за дисквалификации.

В текущем сезоне Родриго провел 26 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.