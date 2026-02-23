Барселона уверенно победила Леванте в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги со счётом 3:0. Ламин Ямаль начал поединок в основном составе, отметился результативной передачей и был заменён на 88-й минуте.

После игры журналисты обратили внимание на эмоциональную реакцию 18-летнего футболиста после замены и поинтересовались этим у главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Злость Ямаля после замены? Этот вопрос волнует только вас. Я доволен его выступлением, он фантастический игрок, — приводит слова Флика Barca Universal.

После 25 туров Барселона имеет 61 очко и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Реал Мадрид, который идёт вторым, отстаёт от каталонцев на один балл.