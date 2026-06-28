С 28 июня по 4 июля на Чемпионате Мира по Футболу FIFA 2026™ пройдут матчи 1/16 финала. Впервые в истории мундиалей именно с этой стадии начнётся плей-офф с участием сразу 32 национальных сборных. Ранее в стадии матчей на выбывание участвовали только 16 команд. Новый формат открывает еще больше возможностей для сенсаций, неожиданных героев и исторических достижений.

Все матчи мирового первенства украинские болельщики могут посмотреть эксклюзивно на медиасервисе MEGOGO — официальном вещателе турнира в Украине.

Имена комментаторов матчей 1/16 финала:

28 июня

22:00 ЮАР — Канада Вадим Шевякин и Вадим Скичко

29 июня

20:00 Бразилия — Япония Владимир Зверов и Вадим Шевякин

23:30 Германия — Парагвай Александр Новак и Вадим Скичко

30 июня

4:00 Нидерланды — Марокко Сергей Лукьяненко и Александр Сукманский

20:00 Кот-д’Ивуар — Норвегия Вадим Скичко и Владимир Кириченко

1 июля

0:00 Франция — Швеция Виталий Кравченко и Назарий Шмигиль

4:00 Мексика — Эквадор Вадим Шевякин и Владимир Кобельков

19:00 Англия — ДР Конго Александр Новак и Владимир Кириченко

23:00 Бельгия — Сенегал Владимир Зверов и Илья Дудка

2 июля

3:00 США — Босния и Герцеговина Сергей Лукьяненко и Назарий Шмигиль

22:00 Испания — Австрия Виталий Кравченко и Вадим Скичко

3 июля

2:00 Португалия — Хорватия Александр Новак и Александр Сукманский

6:00 Швейцария — Алжир Вадим Шевякин и Виталий Похвала

21:00 Австралия — Египет Владимир Кобельков и Илья Дудка

4 июля

1:00 Аргентина — Кабо-Верде Виталий Похвала и Назарий Шмигиль

4:30 Колумбия — Гана Вадим Скичко и Александр Мельниченко

Плей-офф традиционно считается самой эмоциональной частью чемпионата мира. Начиная со стадии 1/16 финала, права на ошибку больше нет — каждый матч определяет, кто продолжит борьбу за самый престижный футбольный трофей планеты, а для кого турнир завершится. Именно поэтому каждый поединок проходит с максимальной самоотдачей, а цена каждого гола, сейва или тактического решения возрастает в разы.

Среди центральных афиш 1/16 финала — противостояние Бразилии и Японии, где пятикратные чемпионы мира встретятся с одной из самых организованных сборных Азии. Не менее интригующим обещает быть матч Нидерланды — Марокко: марокканцы уже доказали на предыдущем чемпионате мира, что способны бороться с любым соперником, а «оранжевые» стремятся вернуть себе статус одного из главных фаворитов.

Особое внимание также привлекают поединки Франция — Швеция, Испания — Австрия и Португалия — Хорватия, в которых выступят сразу несколько звезд мирового футбола. Интересно будет следить и за выступлениями дебютантов и команд, которые уже стали открытием турнира. Кабо-Верде получит исторический шанс в матче против действующих чемпионов мира из Аргентины, а Норвегия постарается продолжить свою яркую кампанию во встрече с Кот-д’Ивуаром.

Именно стадия плей-офф во многом определяет истинное величие чемпионата мира.

Здесь рождаются легендарные матчи, неожиданные герои и истории, которые навсегда остаются в футбольной памяти. Каждая игра может подарить драматическую развязку, серию пенальти, камбэк или громкую сенсацию, что делает этот этап одним из самых ожидаемых для миллионов болельщиков.

Напомним, что украинские зрители смогут посмотреть матчи плей-офф и все последующие поединки на OTT-платформе MEGOGO по подпискам «Спорт» и во всех «MEGOPACK». Следить за играми ЧМ-2026 на платформе можно будет в подразделе «Футбол» в разделе «Спорт», на каналах «MEGOGO Футбол Первый», «MEGOGO Футбол Второй» и «MEGOGO Футбол Третий».

Часть избранных поединков 1/16 финала будет доступна бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в Т2 и кабельных сетях. В частности, «MEGOGO СПОРТ» покажет поединки ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко, Мексика — Эквадор, США — Босния и Герцеговина, Швейцария — Алжир и Колумбия — Гана.

Не пропустите плей-офф Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2026™ на MEGOGO — стадии, где каждый матч становится финалом, а борьба за самый престижный футбольный трофей мира выходит на новый уровень.