Алжир и Австрия устроили голевую перестрелку в матче ЧМ-2026, которой никто не ожидал
Сильнейшую команду не определили
около 6 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Сборные Алжира и Австрии устроили невероятное зрелище в третьем туре мундиаля. Матч группового этапа чемпионата мира-2026 подарил драму с шестью голами.
Команды расписали драматичную ничью со счетом 3:3. Теперь их ждут матчи 1/16 финала ЧМ-2026,
Алжир в первом раунде плей-офф сыграет со Швейцарией (3 июля). Австрию ждет встреча с Испанией (2 июля).
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа J
Алжир – Австрия – 3:3
Голы: Бельгали, 45, Марез, 60, 90+3 – Арнаутович, 28, Забитцер, 55, Калайджич, 90+6.