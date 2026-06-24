Сергей Разумовский

Завершился второй тур группового этапа чемпионата мира-2026. В ночь на 24 июня состоялись два матча, в которых фавориты столкнулись с серьезным сопротивлением, но все же сумели добиться нужного результата.

Хорватия и Колумбия победили своих соперников с одинаковым счетом 1:0. В обоих поединках решающие голы были забиты уже после перерыва.

В группе L сборная Хорватии минимально обыграла Панаму благодаря голу Анте Будимира на 54-й минуте. Эта победа позволила хорватам набрать 3 очка и приблизиться к Англии и Гане, которые имеют по 4 балла.

Панама, которая не взяла на турнир нападающего киевского Динамо Эдуардо Герреро, потеряла шансы на выход в плей-офф за тур до завершения группового этапа.

В группе K Колумбия одолела ДР Конго. Единственный мяч в встрече на 76-й минуте забил Даниэль Муньос. Благодаря этой победе колумбийцы набрали 6 очков и досрочно гарантировали себе выход в 1/16 финала, поскольку уже не опустятся ниже второго места.

В последнем туре Колумбия сыграет против Португалии, которая имеет 4 очка. В этом матче команды определят победителя группы. ДР Конго с одним баллом еще сохраняет шансы на продолжение борьбы: в случае победы над Узбекистаном команда может выйти дальше с третьего или даже второго места.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, второй тур

Панама – Хорватия 0:1

Гол: Будимир, 54

Панама: Москера, Блекмен (Дэвис, 90), Андраде, Кордоба, Рамос (Ватерман, 77), Мурильо, Х. Родригес, Барсенас (Ч. Родригес, 90), Гарви, Мартинес, Фахардо (Лондоньо, 83).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол (Крамарич, 46), Модрич (Марио Пашалич, 81), Ковачич (П. Сучич, 72), Марко Пашалич (Л. Сучич, 72), Батурина, Перишич, Муса (Будимир, 46).

Предупреждения: Барсенас 61 – П. Сучич 90+2

Видео: MEGOGO

Колумбия – ДР Конго 1:0

Гол: Муньос, 76

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика, Пуарта, Лерма, Ариас (Риас, 77), Родригес (Кинтеро, 58), Диас, Суарес (Кордоба, 58).

ДР Конго: Мпаси-Нзо, Ван-Бисака, Мбемба, Туанзебе, Капуади, Масуаку (Ж. Каэмбе, 72), Мукау (Сидики, 46), Мутуссами (Мбуку, 82), Э. Каэмбе (Пикель, 72), Бакамбу (Банза, 57), Висса.

Предупреждения: Лукуми 56, Лерма 90+4 – Пикель 90+3

Видео: MEGOGO