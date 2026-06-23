Сергей Разумовский

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Англии потеряла очки в матче против Ганы. Один из фаворитов турнира имел игровое преимущество на протяжении почти всего поединка, однако так и не сумел конвертировать его в победный результат.

Англичане больше контролировали мяч, чаще находились на половине поля соперника и пытались раскачать оборону африканской команды через фланги и позиционные атаки. В то же время Гана выбрала осторожную модель игры и сделала ставку на дисциплинированную оборону.

Команда Карлуша Кейруша за весь матч нанесла лишь два удара, однако главную задачу выполнила: не позволила Англии создать большое количество действительно опасных моментов. Защитная линия Ганы действовала компактно, перекрывала зоны перед штрафной площадкой и вынуждала соперника искать сложные решения в атаке.

Лучший шанс вырвать победу Англия имела уже после перерыва. Сначала О'Райли после удара головой попал в перекладину, а уже через секунду Гарри Кейн оказался первым на добивании, но не сумел направить мяч в ворота с близкого расстояния. Этот эпизод стал ключевым моментом встречи и фактически последней реальной возможностью для англичан добыть три очка.

Несмотря на территориальное преимущество, Англия не смогла найти путь к воротам соперника. Гана же благодаря надежной игре в обороне добилась важного результата в борьбе за выход из группы.

После двух туров Англия и Гана имеют по четыре очка в группе L. Независимо от результата матча между Хорватией и Панамой, эти сборные уже не смогут догнать англичан и ганцев по итогам этого тура.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, второй тур

Англия – Гана 0:0

Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Гэи, Спенс (О'Райли, 66), Андерсон (Эзе, 74), Райс, Мадуеке (Рэшфорд, 83), Беллингем (Роджерс, 73), Гордон (Сака, 66), Кейн.

Гана: Асаре, Менса, Сеная (Оппонг 87), Опоку, Аджетей, Партей, Семеньо, Вильямс (Фатау 66), Сибо, Иренькьи, Аю (Аду 67, Баба 90+5)

Предупреждения: Райс – Вильямс