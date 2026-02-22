Павел Василенко

Северный Лондон по-прежнему остается красным. Арсенал громко напомнил о своих чемпионских амбициях, одержав убедительную выездную победу над принципиальным соперником – Тоттенхэмом (4:1) в дерби 27-го тура Английской Премьер-лиги.

К этому поединку «канониры» подходили под давлением: неожиданная осечка с Вулверхэмптоном (2:2) и приближение Манчестер Сити обострили борьбу за титул. Именно поэтому победа в дерби была жизненно необходима – и команда Микеля Артеты ответила максимально уверенно.

Одним из героев встречи стал Эберечи Эзе, который оформил дубль и в очередной раз доказал, что именно в матчах со «шпорами» чувствует себя особенно комфортно. Он открыл счет на 32-й минуте, но почти сразу Рандаль Коло Мауани восстановил равновесие – 1:1 к перерыву.

Второй тайм прошел под полным контролем гостей. Роскошный удар Виктора Дьокереша быстро вернул Арсеналу преимущество, а второй гол Эзе на 61-й минуте фактически сломал сопротивление хозяев. Тоттенхэм пытался вернуть интригу, однако взятие ворот было отменено, а в добавленное время Дьокереш поставил финальную точку.

Эта победа стала для Арсенала уже пятой подряд в дерби Северного Лондона и символом полного доминирования над соперником. Лондонцы снова оторвались от Манчестер Сити на пять очков, тогда как Тоттенхэм оказался опасно близко к зоне вылета, «шпоры» занимают 16-е место с 29 баллами.

АПЛ, 27-й тур

Тоттенхэм – Арсенал – 1:4

Голы: Коло Мауани, 34 – Эзе, 32, 61, Дьокереш, 47, 90+4.